ATSO, Amasya\'da 260 mont ve 260 çift botu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etti

Amasya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) katkılarıyla yeni eğitim öğretim döneminde ihtiyaç sahibi öğrenciler için hazırladığı mont ve botları Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etti.

Amasya'da eğitim gören öğrencilerin kışlık giyim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ATSO ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde çalışma yürütüldü.

TOBB'un destekleriyle ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen ihtiyaç listesi doğrultusunda temin edilen 260 mont ile 260 çift botu, ATSO binasında düzenlenen programla Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu'na takdim edildi.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Nureddin Güçyetmez, törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin eğitim hayatlarını daha iyi şartlarda sürdürebilmelerine katkı sağlayan destekleri kıymetli bulduklarını belirtti.

Eğitimin ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesine yönelik çalışmalara büyük önem verdiklerini ifade eden Güçyetmez, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunmak amacıyla sosyal sorumluluk çalışmalarımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.