Attila İlhan Edebiyat Ödülleri'nde Ebru Ojen, Ersun Çıplak ve Raşel Meseri ödül aldı - Son Dakika
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Attila İlhan Edebiyat Ödülleri'nde Ebru Ojen, Ersun Çıplak ve Raşel Meseri ödül aldı

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2026 Attila İlhan Edebiyat Ödülleri'nde roman dalında Ebru Ojen, şiirde Ersun Çıplak ile Hüseyin Sönmez, senaryoda Raşel Meseri ödüle değer görüldü. Ödüller, 17 Aralık'ta TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek törenle takdim edilecek.

Attila İlhan Bilim Sanat ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları desteğiyle hayata geçirilen "2026 Attila İlhan Edebiyat Ödülleri"nin kazananları açıklandı.

Doğan Hızlan'ın onursal başkanlığında toplanan seçici kurulların değerlendirmesi sonucunda şiir dalında 52, roman dalında 99 ve senaryo alanında 24 eser arasından ödüle değer görülen isimler belirlendi.

2026 Attila İlhan Roman Ödülü'nün sahibi, İletişim Yayınları'ndan çıkan "Belgrad Kanon" adlı eseriyle Ebru Ojen oldu. Seçici kurul, eserin şiddeti görünür kılarken karakterleri tek boyuta indirgememesi, gerilimi psikolojik derinlikle harmanlaması ve anlatımdaki atmosfer başarısı nedeniyle ödüle değer görüldüğünü açıkladı.

İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü ise Alakarga Sanat Yayınları etiketiyle yayımlanan "Bize Ait Bir Yer" kitabıyla İlgi Erpelit'e verildi. Eser, kentsel dönüşümle yitirilen yaşam kültürünü ve gündelik hayatın sessiz trajedilerini hüznü mizahla harmanlayan özgün bir çocukluk bakışıyla aktarması sebebiyle takdir topladı.

Mehmet Eroğlu başkanlığındaki Roman Ödülü Seçici Kurulu'nda Handan Coşgun, Faruk Şüyün, Seval Şahin ve aileyi temsilen Ali Cem İlhan görev aldı.

Şiirde Ersun Çıplak ve Hüseyin Sönmez ödüle layık görüldü

Metin Celal başkanlığında toplanan Şiir Ödülü Seçici Kurulu, A7 Kitap Yayınları tarafından basılan "Herkes Kendi İçine" eseriyle Ersun Çıplak'ı 2026 Attila İlhan Şiir Ödülü'ne değer buldu. Kurul, şairin bireyin iç dünyası ile toplumsal gerçeklik arasındaki gerilimi yenilikçi ve tutarlı bir poetik dille yansıtmasını gerekçe gösterdi.

İlk Şiir Kitabı Vakıf Özel Teşvik Ödülü'nü ise Vapur Yayınları'ndan çıkan "Ölmeden Önceki Şeyler" kitabıyla Hüseyin Sönmez kazandı. Sönmez, bellek, zaman ve ölüm izleklerini lirik duyarlıkla işlemesi, titiz bir dil işçiliğiyle eseri ele alması dolayısıyla ödüle layık bulundu.

Jüride A. Ali Ural, Adnan Özer, Tuğrul Tanyol ve Yakup Çelik yer aldı.

2026 Attila İlhan Senaryo Ödülü, Raşel Meseri'nin kaleme aldığı "Kırık Şehir" isimli senaryoya verildi.

Biket İlhan'ın başkanlık ettiği senaryo jürisinde Canan Gerede, Elçin Hanbay Kaya, Esra Even ve Prof. Dr. Oğuz Makal bulundu.

Tören 17 Aralık'ta TÜYAP'ta gerçekleşecek

Attila İlhan'ın "ulusal kültür bileşimi" misyonunu yaşatmak ve genç edebiyatçıları desteklemek amacıyla verilen ödüller, 43. İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı kapsamında düzenlenecek törenle takdim edilecek.

Ödül töreni, 17 Aralık'ta TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
Raşel MeseriAttila İlhanKültür SanatEdebiyatAralıkGüncelSon Dakika

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