Audi, Çin\'de Elektrikli Araç Üretimine Başladı

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CHANGCHUN, 18 Aralık (Xinhua) -- Audi ile Çin'in önde gelen otomobil üreticisi FAW arasındaki işbirliği projesi olan Audi FAW Yeni Enerjili Araç Limited Şirketi, salı günü Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinde tamamen elektrikli modellerin seri üretimine başladı.

Alman lüks otomobil üreticisi Audi'nin Çin'deki tamamen elektrikli araçlara yönelik ilk üretim üssü olan tesis, yıllık 150.000'den fazla araç üretim kapasitesine sahip.

Otomotiv üretiminin tüm tedarik zincirini kapsayan üretim üssünde pres atölyesi, kaporta atölyesi, boya atölyesi ve araç montaj bölümü bulunuyor.

Audi AG CEO'su Gernot Döllner, "Audi FAW Yeni Enerjili Araç Limited Şirketi'nde üretimin başlamasıyla Çin pazarına olan bağlılığımızı sürdürerek, elektrifikasyon stratejimizde önemli bir adım atmış bulunuyoruz" dedi.

Döllner, "Burada üretilen modeller yerel portföyümüzde önemli bir rol oynayacak ve kilit öneme sahip bu pazardaki konumumuzu güçlendirecek" diye ekledi.

FAW Grup Limited Şirketi ile işbirliğiyle geliştirilen Audi FAW yeni enerjili araç projesinin temeli, haziran 2022'de Çin'in kuzeydoğusundaki Changchun kentinde atıldı.