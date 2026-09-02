Augsburg'da tren istasyonu yakınındaki banka önünde patlama, 2 kişi yaralandı ve ulaşım aksadı
Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Augsburg şehrinde, tren istasyonunun yakınında ve Bahnhof Caddesi'ndeki bir bankanın yanında patlama meydana geldi. Schwaben Nord Emniyet Müdürlüğü, patlama nedeniyle çevre caddelerde ve toplu taşımada aksamalar yaşandığını duyururken, Augsburger Allgemeine gazetesi olayda 2 kişinin yaralandığını aktardı.
Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Augsburg şehrinde, tren istasyonunun yakınında patlama meydana geldiği bildirildi.
Schwaben Nord Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Augsburg şehrindeki tren istasyonunun yakınında patlama meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, patlama nedeniyle çevre caddelerde ve toplu taşımada aksamalar yaşandığı ifade edildi.
Augsburger Allgemeine gazetesi, patlamanın tren istasyonunun karşısında bulunan Bahnhof Caddesi'ndeki bir bankanın yanında meydana geldiğini bildirdi.
Gazete, patlamada 2 kişinin yaralandığını aktardı.
Kaynak: AA
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