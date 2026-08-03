Aung San Suu Çii ve ICRC Temsilcisi Görüştü - Son Dakika
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Aung San Suu Çii ve ICRC Temsilcisi Görüştü

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Myanmar'da devrik lider Aung San Suu Çii, ICRC temsilcisiyle nadir bir görüşme gerçekleştirdi.

Myanmar'da devrik lider Aung San Suu Çii, Uluslararası Kızılhaç Komitesinin (ICRC) Myanmar Temsilcisi Arnaud de Baecque ile bir araya geldi.

Söz konusu görüşme, Myanmar ordusunun 1 Şubat 2021'de yönetime el koymasının ardından kamuoyundan uzak tutulan, dönemin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii'nin dış dünyayla kurduğu nadir temaslardan biri oldu.

Myanmar Basın ve Enformasyon Bürosunun konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Suu Çii ve Baecque'nun bir araya geldiği belirtildi ancak görüşmenin nerede yapıldığı ve tarafların hangi konuları ele aldığına ilişkin bilgi verilmedi.

Açıklamayla yayımlanan fotoğrafta, Suu Çii'nin, Baecque ile tokalaştığı ve ahşap kaplamalı bir salonda görüştüğü görüldü.

Öte yandan, üzerinde "Doğum günün kutlu olsun Suu Teyze, 19 Haziran 2026" yazılı pembe bir pastayı kesen Suu Çii'ye ait iki fotoğraf daha paylaşıldı.

Söz konusu görüntülerin, Suu Çii'nin haziran ayında 81. yaş günü dolayısıyla düzenlenen bir kutlama sırasında çekilmiş olabileceği belirtildi.

Bu fotoğraflarda ise Suu Çii'nin gülümsediği ve belirgin bir sağlık sorunu olduğu izlenimi vermediği görüldü.

2022'de çeşitli suçlamalarla toplam 33 yıl hapse çarptırılan Suu Çii'nin cezası, Ağustos 2023'te 27 yıla düşürülmüş, 17 Nisan'daki af kapsamında da 4 yıldan fazla indirime gidilmişti.

Öte yandan, 30 Nisan'da ise Suu Çii'nin cezaevinden çıkarılarak ev hapsine geçirildiği bildirilmişti.

Suu Çii'nin Londra'da yaşayan oğlu Kim Aris ile Myanmar'daki demokrasi yanlısı aktivistler, eski liderin sağlık durumunun iyi olduğuna ilişkin kanıt paylaşılması talebiyle çevrim içi kampanya yürütüyor.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbenin ve muhalefetin barışçıl protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelindeki çatışmalar, 2021'den bu yana 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine neden oldu.

Myanmar'da 28 Aralık 2025-25 Ocak 2026'da yapılan genel seçimlerde ordu destekli Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisi (USDP) alt meclis Pyithu Hluttaw'da 231, üst meclis Amyotha Hluttaw'da 108 sandalye kazanarak toplam 339 sandalye elde etmişti.

Genel seçimlerin ardından toplanan parlamento, 10 Nisan'da askeri cuntanın lideri Min Aung Hlaing'i devlet başkanı seçmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Myanmar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aung San Suu Çii ve ICRC Temsilcisi Görüştü - Son Dakika

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