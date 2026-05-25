Aurora Konseri AKM'de Sanatseverlerle Buluşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aurora Konseri AKM'de Sanatseverlerle Buluşuyor

25.05.2026 18:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devlet Çoksesli Korosu, 'Aurora' konseriyle 8 Haziran'da doğanın seslerini müzikle birleştirecek.

Devlet Çoksesli Korosu, adını kuzey ışıklarından alan "Aurora" konseriyle 8 Haziran'da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Topluluktan yapılan açıklamaya göre, tarihin antik dokularını müzik yoluyla bugüne taşıyan konser, İsveç, Estonya, Letonya, Norveç ve ABD gibi ülkelerin müzikal miraslarını bir araya getirerek doğanın seslerini insanın içsel yolculuğuyla harmanlayacak.

Kuzey ışıklarından aldığı ilhamla dinleyicileri derin bir duyusal yolculuğa davet eden konserde, Henriette Renie, Eriks Esenvalds, Raimund Tiguls, Eric Whitacre, Bodvar Moe ve Veljo Tormis gibi bestecilerin eserleri icra edilecek.

Konser programında, "Curse Upon Iron", "Cloudburst", "Trilo", "Stars" adlı eserler sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Güncel, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aurora Konseri AKM'de Sanatseverlerle Buluşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyona alkollü oturan genç sürücü ehliyetini ömür boyu kaybetti Direksiyona alkollü oturan genç sürücü ehliyetini ömür boyu kaybetti
Fenerbahçe ile anılan Conte, Napoli’ye veda etti Fenerbahçe ile anılan Conte, Napoli'ye veda etti
Tecavüz davasında verilen karar bakanı canlı yayında ağlattı Tecavüz davasında verilen karar bakanı canlı yayında ağlattı
Yomra Belediye Başkanı Bıyık: Kılıçdaroğlu’na yalnızca hain demek yeterli değil Yomra Belediye Başkanı Bıyık: Kılıçdaroğlu'na yalnızca hain demek yeterli değil
Özgür Özel’den “kurultay“ açıklaması: 40 gün içinde yapılmalı Özgür Özel'den "kurultay" açıklaması: 40 gün içinde yapılmalı
Adana’da feci kaza: Karı koca öldü, 4 yaşındaki çocukları yaralandı Adana'da feci kaza: Karı koca öldü, 4 yaşındaki çocukları yaralandı

18:38
Operasyon başladı Beşiktaş’tan kanat atağı
Operasyon başladı! Beşiktaş'tan kanat atağı
18:28
Mutlak butlan kararına itiraz eden MHP’li Feti Yıldız paylaşımını kaldırdı
Mutlak butlan kararına itiraz eden MHP'li Feti Yıldız paylaşımını kaldırdı
18:08
Köşeyi döndüler Hull City’e 490 milyon dolarlık piyango
Köşeyi döndüler! Hull City'e 490 milyon dolarlık piyango
17:02
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
16:55
İran, Hamaney’in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı
İran, Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı
16:49
Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’ne gideceği tarih değişti
Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 19:05:41. #7.13#
SON DAKİKA: Aurora Konseri AKM'de Sanatseverlerle Buluşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.