Auspicious Ark hastane gemisi Fildişi Sahili'ndeki 7 günlük ziyaretini tamamladı - Son Dakika
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Auspicious Ark hastane gemisi Fildişi Sahili'ndeki 7 günlük ziyaretini tamamladı

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Auspicious Ark hastane gemisi Fildişi Sahili\'ndeki 7 günlük ziyaretini tamamladı
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Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'na ait Auspicious Ark hastane gemisi, Fildişi Sahili'nde yedi gün süren dostluk ziyareti ve sağlık hizmetlerini tamamladı. Gemi, çarşamba günü Abidjan Limanı'ndan ayrıldı.

ABİDJAN, 22 Ekim (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'na ait Auspicious Ark hastane gemisi, Fildişi Sahili'ndeki yedi günlük dostluk ziyareti ve sağlık hizmetlerini tamamlayarak çarşamba günü Abidjan Limanı'ndan ayrıldı.

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiFildişi SahiliUluslararasıHastaneGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Auspicious Ark hastane gemisi Fildişi Sahili'ndeki 7 günlük ziyaretini tamamladı - Son Dakika
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