Auspicious Ark hastane gemisi Fildişi Sahili\'ndeki 7 günlük ziyaretini tamamladı

Auspicious Ark hastane gemisi Fildişi Sahili'ndeki 7 günlük ziyaretini tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'na ait Auspicious Ark hastane gemisi, Fildişi Sahili'nde yedi gün süren dostluk ziyareti ve sağlık hizmetlerini tamamladı. Gemi, çarşamba günü Abidjan Limanı'ndan ayrıldı.
ABİDJAN, 22 Ekim (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'na ait Auspicious Ark hastane gemisi, Fildişi Sahili'ndeki yedi günlük dostluk ziyareti ve sağlık hizmetlerini tamamlayarak çarşamba günü Abidjan Limanı'ndan ayrıldı.
Kaynak: Xinhua
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