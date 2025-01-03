Av Tüfeği Kazara Ateş Aldı, Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde temizlediği av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu başından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Vahit Tüfenk'in (38) bağ evinde temizlediği av tüfeği kazara ateş aldı.
Başından yaralanan Tüfenk, yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tüfenk, buradaki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.
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