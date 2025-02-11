Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir kişinin av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alına şüpheli tutuklandı.
Önceki akşam Elmalı köyünde yaşanan olaya ilişkin gözaltına alınan N.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen N.A, çıkarıldığı hakimlikçe "taksirle öldürme" suçundan tutuklandı.
Domuz avından dönen N.A, otomobilden malzeme indirirken av tüfeğinin ateş alması sonucu arkadaşı Sezgin Yeşil'i (22) ağır yaralamıştı. N.A. tarafından Biga Devlet Hastanesi'ne götürülen Sezgin Yeşil, hayatını kaybetmişti.
Son Dakika › Güncel › Av Tüfeğiyle Öldürme: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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