Av Tüfeğiyle Ölüm Getiren Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Av Tüfeğiyle Ölüm Getiren Zanlı Tutuklandı

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Zonguldak'ta kuzeninin ölümüne neden olan Kemal Basan, mahkeme kararıyla tutuklandı.

SAVCILIĞIN İTİRAZI ÜZERİNE TUTUKLANDI

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Akçasu köyünde bahçede gördüğü karartıyı domuz sanarak av tüfeğiyle ateş açıp, kuzeni Kenan Basan'ın ölümüne neden olan Kemal Basan'ın adli kontrol tedbiri ile serbest bırakılmasına Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme, Kemal Basan'ın tutuklanmasına karar verdi.

Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,

Kaynak: DHA

Zonguldak, Güvenlik, Güncel, Adliye, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Av Tüfeğiyle Ölüm Getiren Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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