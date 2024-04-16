Av yasağı başladı, balıkçılara sezon yasağı - Son Dakika
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Av yasağı başladı, balıkçılara sezon yasağı

Tekirdağ'da 15 Nisan'da başlayan av yasağıyla birlikte 12 metrenin üstündeki tekneler limana çekildi. Balıkçılar, 12 metre altındaki teknelerle faaliyetlerine devam edecek ve av yasağının biteceği 1 Eylül'e kadar bakım ve onarım işlemleri yapacak.

16.04.2024 00:33
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Av yasağı başladı

Balıkçılara sezon yasağı

12 metrenin üstü teknelere paydos, 12 metre altı tekneler faaliyetlerine devam edecek

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da 15 Nisan av yasağının başlamasıyla 12 metrenin üstündeki tekneler limana çekildi.

Marmara Denizi'nde av yasağının başlamasıyla Tekirdağ'daki balıkçılar teknelerini Süleymanpaşa ilçesinde bulunan balıkçı limanına çekti. Teknelerin Limana çekilmesiyle balıkçı barınağı adeta teknelerle dolup taştı. 12 metre uzunluğunun üzerindeki tekneler avcılığına ara verirken, 12 metre altındaki tekneler ise faaliyetlerine devam edecek. Avcılığa ara veren balıkçılar, av yasağının biteceği 1 Eylül tarihine kadar paydos ederek zaman zaman tekne bakım ve onarım işlemleri yapacak.

Balıkçı Hüseyin Oğuz yaptığı açıklamada, "Allah'ın izniyle bu sezonu da bitirdik. Gırgır yasağı da başladı. 12 metrenin altındaki teknelere avcılık serbest biz yine avcılık faaliyetlerimize devam edeceğiz. 12 metrenin üstündeki teknelere bugünden sonra yasak başlayacak. Bu geçtiğimiz sezon iyi geçti diyelim. inşallah önümüzdeki sezon da iyi geçer diyelim. Balıkçı arkadaşlarımız da umduğunu bulmuş olur. Bu saatten sonra 12 metrenin üzerindeki geminin personeli memleketine gidecek. Geri kalan personel ise yağ bakım işlemleri, onarım işlemleri gibi tamir işlemlerine bakacak" dedi.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Eylül, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Av yasağı başladı, balıkçılara sezon yasağı - Son Dakika

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