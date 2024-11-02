Ava Giderken Mahsur Kaldı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde ava giderken dağlık alanda mahsur kalan avcı dron ile yapılan çalışmanın ardından kurtarıldı.
Köklüce köyünde sabah saatlerinde ava giden M.G, dağlık alanda mahsur kalınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye jandarma, AFAD ve Kovancılar Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Dron ile yaptığı çalışmanın ardından yer tespiti yapan, ekipler M.G'yi mahsur kaldığı yerden kurtardı.
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