Vurulan ayı avcının üzerine düşerek can aldı - Son Dakika
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Vurulan ayı avcının üzerine düşerek can aldı

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ABD'nin Virginia eyaletinde av sırasında vurulan ayı, 58 yaşındaki avcı Lester C Harvey'in üzerine düşerek ölümüne neden oldu.

18.12.2024 10:16  Güncelleme: 10:58
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ABD'nin Virginia eyaletinde 58 yaşındaki avcı Lester C Harvey, av sırasında ağaçtaki vurulan ayının üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Virginia Yaban Hayatı Kaynakları Departmanından yapılan açıklamada, 9 Aralık'ta aralarında Harvey'in de bulunduğu bir avcı grubunun, Lunenburg bölgesinde yer alan bir arazide ava çıktığını bildirdi.

VURULAN AYI 3 METRE YÜKSEKLİKTEN AVCININ ÜZERİNE DÜŞTÜ

Açıklamada, gruptan bir avcının, ağaca tırmanan ayıyı vurduğu, vurulan ayının da 3 metre yükseklikten Harvey'in üzerine düştüğü bilgisi paylaşıldı. Üzerine ayının düşmesi sonucu ağır yaralanan 58 yaşındaki Harvey'in hastaneye kaldırıldığı bildirilen açıklamada, avcının tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve 13 Aralık'ta yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Vurulan ayı avcının üzerine düşerek can aldı
Kaynak: AA

Virginia, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Aralık, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vurulan ayı avcının üzerine düşerek can aldı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Zeytin M:
    harika olmus 12 0 Yanıtla
  • Binali Şahin:
    çok iyi olmuş 11 0 Yanıtla
  • AHMET GÜRCAN KARAN:
    suç şimdi ölen ayıdamı avcıdamı ? 5 0 Yanıtla
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