Vurulan ayı avcının üzerine düşerek can aldı

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ABD\'li milyarder Elon Musk açık açık tehdit etti: Onları bitiririm

ABD'nin Virginia eyaletinde 58 yaşındaki avcı Lester C Harvey, av sırasında ağaçtaki vurulan ayının üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Virginia Yaban Hayatı Kaynakları Departmanından yapılan açıklamada, 9 Aralık'ta aralarında Harvey'in de bulunduğu bir avcı grubunun, Lunenburg bölgesinde yer alan bir arazide ava çıktığını bildirdi.

VURULAN AYI 3 METRE YÜKSEKLİKTEN AVCININ ÜZERİNE DÜŞTÜ

Açıklamada, gruptan bir avcının, ağaca tırmanan ayıyı vurduğu, vurulan ayının da 3 metre yükseklikten Harvey'in üzerine düştüğü bilgisi paylaşıldı. Üzerine ayının düşmesi sonucu ağır yaralanan 58 yaşındaki Harvey'in hastaneye kaldırıldığı bildirilen açıklamada, avcının tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve 13 Aralık'ta yaşamını yitirdiği aktarıldı.