Avcılar Av Yasağına Tepki Gösterdi

TÜRKİYE genelinde orman yangınlarından etkilenen bölgelerde avlanmanın yasaklanmasına tepki gösteren Bursa'da yaklaşık 150 avcı, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü (DKMP) binası önünde bir araya geldi. Avcılar, kararın ekolojik dengeye zararı olacağını öne sürüp, yeniden gözden geçirilmesini istedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarının ardından katıldığı televizyon programında, yangınların yüzde 96'sının insan kaynaklı çıktığını söyleyerek, bu yıl için av yasağı geleceğini açıkladı. Yumaklı, "Bu sene avla ilgili yasak getiriyoruz. Çünkü, oradaki hayvanlar, can havliyle başka yerlere kaçıyor. Onların orada avlanmasına sebep olacak bir ortamın kabul edilmesi mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Bu ifadelerin ardından Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarının, ekosisteme zarar vermesi yanında, bunun bir parçası olan yaban hayvanlarını da olumsuz etkilediğine işaret edilerek, "Bu nedenle, yangından etkilenen alanlarda 2025-2026 av döneminde avlanmanın yasaklanmasına karar verilmiştir. Yaban hayatının korunması ve ekosistemin sürdürülebilirliği adına, alınan bu karara tüm vatandaşlarımızın hassasiyetle riayet etmesini bekliyor, yasağa uymayanlar hakkında ilgili mevzuat uyarınca cezai işlemler uygulanacağını hatırlatıyoruz" denildi.

'PLANLI BİR AV DAĞILIMI YAPILMALI'

Kararın ardından Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki DKMP 2'nci Bölge Müdürlüğü binası önünde toplanan yaklaşık 150 avcı, karara tepki gösterip, av yasağıyla ilgili taleplerini dile getirdi. Bursa'da bulunan 23 avlaktan 18'inin kapatıldığını, 5'inin ise açık kaldığını söyleyen avcılar, bu durumda av yoğunluğunun açık kalan alanlarda toplanacağını ve yaban hayvanlarının popülasyonunun olumsuz etkileneceğini öne sürdü. Amaçlarının hayvan öldürmek olmadığını belirten avcılar, ekolojik dengenin korunabilmesi için planlı bir av dağılımı yapılması gerektiğini ifade etti. Talep ve isteklerini müdürlüğe ileten avcılar, bina önünden ayrıldı.