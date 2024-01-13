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Avcılar Belediyesi İstihdam Merkezi İş Bulanlar İçin Kahvaltı Programı Düzenledi - Son Dakika
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Avcılar Belediyesi İstihdam Merkezi İş Bulanlar İçin Kahvaltı Programı Düzenledi

Avcılar Belediyesi, istihdam merkezi aracılığıyla iş bulanlar için kahvaltı programı düzenledi. Programda iş bulma süreçleri ve sonrasında yaşananlar ele alındı. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, istihdam ofislerinde 5 bin 500'den fazla iş arayana iş bulduklarını ve her yuvaya ekmek girmesine vesile olduklarını belirtti. Programda konuşan iş bulanlar da emeği geçenlere teşekkür etti.

Avcılar Belediyesi İstihdam Merkezi İş Bulanlar İçin Kahvaltı Programı Düzenledi
13.01.2024 - 14:07,
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Avcılar Belediyesi, istihdam merkezi aracılığıyla iş bulanlar için kahvaltı programı düzenledi. Bin kişinin aileleriyle katıldığı programda, iş bulma süreçleri ve sonrasında yaşadıkları da ele alındı. İstihdam edilenler iş arama süreçlerini anlatarak, emeği geçenlere teşekkür etti. Programda konuşan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Bugüne kadar istihdam ofisimizde 5 bin 500'ü aşkın iş arayana iş bulduk. Her yuvaya ekmek girmesine vesile olduk. Bu çok mutluluk ve gurur verici" dedi.

Avcılar İstihdam Buluşması, Denizköşkler Davet ve Toplantı Salonu'nda gerçekleşti. Vatandaşlarla bir araya gelen Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, hatıra fotoğrafı çektirerek taleplerini dinledi. Hançerli,  "İstihdam edilen komşularımızla kahvaltıda buluştuk. Bugüne kadar istihdam ofisimizde 5 bin 500'ü aşkın iş arayana iş bulduk. Tabi bu çok mutluluk vericidir. Her yuvaya ekmek girmesine vesile olduk. Geçtiğimiz günlerde işverenlerle de bir araya geldik ve şunu gördük işverenlere çalışan bulmak da son derece önemli. Ülkemizin daha fazla üretmesine vesile olduğumuz, katkı sunduğumuz için mutluyuz, gururluyuz" diye konuştu.

"İŞ ARAYANLAR BİZE ULAŞSIN, HİÇBİR KRİTERİMİZ YOK"

Hançerli, "İş arayanlar belediyemizin herhangi bir sosyal medya platformundan, telefon numarasından veya internet sitemizden ayrıntılı bilgi edinebilir. Hiçbir kriterimiz yok, her yaştan, cinsiyetten çalışana ihtiyacımız var. Her alanda çalışan istihdam ediyoruz. Özellikle bazı alanlarda kadın çalışanlara ihtiyacımız oluyor. Örneğin tatlı yapan iş yerleri var, künefe yapıp ihraç ediyorlar orada kadın emeğine ihtiyaç oluyor. Tanınan kadın girişimcilerimiz var, kadınlarla çalışmak istiyorlar.  Belli bir süre sonra çalışmak istemeyen, iş beğenmeyen, işten kaçanları kıyıda tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

"2 SAATTE İŞ BULDUM"

1 buçuk aydır iş aradığını söyleyen Emel Demir, "İstihdam ofisini bilmiyordum, arkadaşımın tavsiyesiyle öğrendim. Ofistekiler bizimle çok ilgilendi. İşverenlerle görüştüm ve 2 saatte iş buldum. Kurumsal bir gıda şirketinin üretim departmanında pazartesi günü işe başlıyorum. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

"3 AYDIR BİR FİRMADA ÇALIŞIYORUM"

Özlem Maral ise "İstihdam merkezine başvurduktan kısa bir süre sonra dönüş aldım. 3 aydır bir firmada çalışıyorum. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum, çevremde iş arayanlara da tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Avcılar Belediyesi İstihdam Merkezi İş Bulanlar İçin Kahvaltı Programı Düzenledi - Son Dakika
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