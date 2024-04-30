Avcılar Belediyesi Mahalle Hizmet Seferberliği Başlattı - Son Dakika
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Avcılar Belediyesi Mahalle Hizmet Seferberliği Başlattı

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Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, ilçenin 10 mahallesinde hizmet seferberliği başlattı. Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler, Veterinerlik İşleri ve Zabıta Müdürlüklerinden oluşan çözüm ekibi, her hafta bir mahallede çalışma yürütecek.

30.04.2024 11:14  Güncelleme: 11:21
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(İSTANBUL) - Avcılar'ın genç belediye başkanı Utku Caner Çaykara, ilçenin 10 mahallesinde hizmet seferberliği başlattı. Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler, Veterinerlik İşleri ve Zabıta Müdürlüklerinden 20 araç ve 53 personelle oluşturulan çözüm ekibi, her hafta bir mahallede çalışma yürütecek.

Temizlikten yolların bakım onarımına, ilaçlamadan yeşil alan ve parkların düzenlemesine kadar kenti sokak sokak gezerek sorunlara çözüm üretecek Mahalle Hizmet Seferberliği Ekibi, Üniversite Mahallesi'nde çalışmalarına başladı.

"GİRİLMEDİK TEK BİR SOKAK BIRAKMAYACAĞIZ"

Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan çalışmaları yerinde takip eden Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, vatandaşların da taleplerini dinledi. Girilmedik tek bir sokak bırakmayacaklarını belirten Çaykara, "Kıymetli komşularım, sevgili Avcılarlılar. Gerek seçim döneminde gerekse mazbatamızı aldığımız günden itibaren sizlerden en fazla temizlik işleri, fen işleri, park bahçeler ve veterinerlik işleri konusunda geri bildirim aldık. Bugün itibari ile tüm birimlerimizle beraber mahalle hizmet seferberliği başlatıyoruz. Kadrolarımızla beraber on mahallemizde hizmet seferberliği başlatarak kentimizdeki tüm sorunları en kısa sürede çözüme kavuşturacağız" dedi.

Avcılar Belediyesi Mahalle Hizmet Seferberliği Başlattı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Avcılar Belediyesi Mahalle Hizmet Seferberliği Başlattı - Son Dakika

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