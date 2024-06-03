Avcılar Belediyesi Meclis Üyeleri Filistin\'e Destek İçin Eylem Yaptı

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Avcılar Belediyesi Meclis üyeleri, Filistin'e destek vermek ve İsrail'in Refah'taki sivillere yönelik saldırılarına dikkati çekmek için eylem yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Haziran ayı meclisi Filistin'de İsrail saldırılarıyla hayatını kaybeden siviller için saygı duruşu ile başladı. Saygı duruşunun ardından Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, CHP Grup Başkan Vekili Ali Yıldırım ve AK Parti Grup Başkan Vekili Sadık Pehlivan saldırılarla ilgili konuşma yaptı.

Bütün meclis üyeleri toplantıya siyah üzerinde Filistin bayrağı bulunan ve "#AllEyesOnRafah" yazan tişört ile katıldı.

Meclis üyelerinden Filistin için destek konuşmaları

Mecliste konuşan Çaykara, her zaman barışın, adaletin ve insan haklarının savunucusu olacaklarını söyledi.

Orantısız ve ölçüsüz bombalanan, yok edilmeye çalışılan Filistin halkının yanında olduklarını belirten Çaykara, şunları kaydetti:

"Refah'ta yaşanan bu ağır trajediyi durdurmak için tüm dünya halkları olarak sesimizi yükseltmek, tepkimizi göstermek zorundayız. Gazze'de tüm insanlığın ortak vicdanını yaralayan katliamın son bulması adaletin tesis edilmesi en büyük temennimizdir. İnsanlığın vicdanı olarak her zaman barışın adaletin ve insan haklarının savunucusu olacağız. Tekrardan yaşamlarını yitirenlere Allah'tan rahmet diliyorum ve bu katliamın son olmasını diliyorum."

CHP Grup Başkan Vekili Yıldırım da Filistin de şu anda birçok çocuğun dünyanın gözü önünde anasız babasız bırakıldığına dikkati çekerek, "İsrail'in bu vahşi katliamını kınıyoruz. Bugün BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin göz göre göre çiğnendiği yer Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarıdır. Bizlerin görevi insani olmaktır. Katledilen bebeklerin, feryat eden kadınların, çaresiz babaların acısını iliklerimize kadar yaşayıp empati yapmalıyız." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Sadık Pehlivan ise İsrail'in Filistin halkına karşı uyguladığı zulmün dünyanın gözü önünde cereyan eden bir insanlık dramı olduğunu belirtti.

Bu zulümlerin yıllardır süregelen bir işgal ve baskının en acımasız örnekleri olduğunu vurgulayan Pehlivan, şunları kaydetti:

"Filistin halkı topraklarında barış ve özgürlük içerisinde yaşama hakkından mahrum bırakılmış, insan hakları ihlal edilmiştir. Adalet, barış ve insan hakları hepimizin ortak değerleridir. Bu değerler uğruna mücadele etmek sadece devletlerin değil her bireyin sorumluluğu altındadır. Filistin halkının acılarını bizler paylaşıyoruz onlara sabır diliyoruz."