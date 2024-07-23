Avcılar\'da 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı

Avcılar'da 13 yaşındaki çocuğa yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 21 Temmuz Pazar günü Denizköşkler Mahallesi'ndeki halka açık plajın duş alma kabininde 13 yaşındaki M.A'ya yönelik gerçekleştirildiği iddia edilen cinsel istismar olayına ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, soruşturma kapsamında aynı gün gözaltına alınan şüpheli T.Ç'nin sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandığı bildirildi.
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