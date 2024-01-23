Avcılar\'da 5 Gündür Haber Alınamayan Emekli Öğretmenin Cesedi Çöp Evinde Bulundu

Avcılar'da kendisinden 5 gündür haber alınamayan emekli öğretmenin cesedi, çöp evindeki eski eşyaların arasında bulundu.

Alınan bilgiye göre, dün saat 19.00 sıralarında Ambarlı Mahallesi'nde 10 katlı binanın ikinci katında yalnız yaşayan 82 yaşındaki Hasan Ergin'e ulaşamayan yeğeni, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, gerekli izinleri alarak balkon camından eve girmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin de yardımıyla camdan içeri giren ekipler, odaların içerisinde tavana kadar çöp ve eski eşya olması nedeniyle evde arama yapamadı.

Bunun üzerine evdeki çöplerin tahliye edilmesi için belediye ekiplerine haber verildi. Dış kapıyı kırarak içeri giren ekipler, evdeki çöpleri boşaltmaya başladı. Ekipler, tahliye sırasında yaşlı adamı çöplerin arasında buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ergin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemelerin ardından Ergin'in cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu arada, Ergin'in emekli matematik öğretmeni olduğu ve yakınlarının kendisinden 5 gün boyunca haber alamadığı öğrenildi.