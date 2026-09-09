Avcılar'da atıl binada hareketsiz yatan kişi hayatını kaybetti, cesedi bulundu - Son Dakika
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Avcılar'da atıl binada hareketsiz yatan kişi hayatını kaybetti, cesedi bulundu

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Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki inşaatı yarım kalan 7 katlı atıl binadan gelen kötü koku üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, binada Dursun Y.'nin cesedini buldu; yaklaşık 15 yıldır sokakta yaşadığı iddia edilen kişinin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Avcılar'da, inşaatı yarım bırakılan atıl durumdaki binada erkek cesedi bulundu.

Merkez Mahallesi Cami Sokak'taki inşaatı tamamlanmamış ve atıl durumda bulunan 7 katlı binadan çevreye kötü koku yayılması üzerine çevredekiler durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce binada yapılan incelemede hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cesedin Dursun Y'ye ait olduğu belirlenirken, bu kişinin yaklaşık 15 yıldır sokakta yaşadığı iddia edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avcılar'da atıl binada hareketsiz yatan kişi hayatını kaybetti, cesedi bulundu - Son Dakika

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