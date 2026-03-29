Avcılar\'da Bulaşık Makinesi Yangını

AVCILAR'da bir evde kullanılan bulaşık makinesi alev aldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın 27 Mart Cuma günü saat 09.30 sıralarında Ambarlı Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Bir evin mutfağındaki bulaşık makinesi henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Binanın 3'üncü katındaki evde bulaşık makinesi çalıştırılırken, yoğun koku ardından da duman çıktı.Bulaşık makinesi alev alırken, daire sakinleri elektrik ve doğalgaz vanalarını kapattı ardından da itfaiyeye ihbarda bulundu. Kısa sürede daireye gelen itfaiye ekibi yangını söndürerek, dairedeki yoğun dumanı tahliye etti. Yangının makine veya evdeki elektrik tesisatının kısa devre yapması sonucu çıktığı tahmin ediliyor.