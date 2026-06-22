Avcılar\'da Çatı Yangını

AVCILAR'da 3 katlı binanın çatısı, alev alev yandı. Yangın, yandaki binalara sıçramadan söndürüldü.

Firuzköy Mahallesi'ndeki Plevne Caddesi'nde bulunan binanın çatısında saat 23.30 sıralarında bilinmeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Çatıdan metrelerce yükseğe alevler yükselirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin çalışması sonucu yandaki binaya sıçramadan söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, çatı tamamen yandı. Binada yaşayan Ali Baran Özdemir, yangının neden çıktığını bilemediklerini ancak, çatıda elektrik panosundan kaynaklanmış olabileceğini söyledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.