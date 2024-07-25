Avcılar'da Çekiciye Arkadan Çarpan Motosikletteki Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Avcılar'da Çekiciye Arkadan Çarpan Motosikletteki Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Avcılar'da meydana gelen trafik kazasında, Üniversite Mahallesi Firuzköy Bulvarı'nda seyreden bir motosiklet, kırmızı ışıkta bekleyen bir çekiciye arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü olan baba Yunus Kar ve arkasında oturan oğlu Halil İbrahim Kar yaralandı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan baba ve oğlu, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

25.07.2024 14:43
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Avcılar'da çekiciye arkadan çarpan motosikletteki baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Üniversite Mahallesi Firuzköy Bulvarı Topkapı istikametinde seyreden 34 GOC 275 plakalı motosiklet sürücüsü Yunus Kar (49), kırmızı ışıkta bekleyen 55 NF 044 plakalı çekiciye arkadan çarptı.

Kazada sürücü Kar ile arkasında oturan oğlu Halil İbrahim Kar (17) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan baba ve oğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Avcılar'da Çekiciye Arkadan Çarpan Motosikletteki Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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