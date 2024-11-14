Avcılar'da Çiçek Hırsızlığı - Son Dakika
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Avcılar'da Çiçek Hırsızlığı

Avcılar\'da Çiçek Hırsızlığı

Kaldırımda yürüyen şüpheliler, emlak bürosunun önündeki çiçekleri çaldı. Güvenlik kamerası kaydetti.

14.11.2024 10:42
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AVCILAR'da kaldırımda yürüyen şüpheli 2 kişi, işyeri önünde bulunan çiçekleri yerinden söküp çaldı. Çiçekleri aldıktan sonra yürümeye devam eden şüpheliler güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İki grup halinde yürüyen ve aile oldukları düşünülen şüpheliler, emlak bürosu önündeki süs bitkisi ve çiçekleri fark etti. Kadınlardan biri saksıdaki çiçeği kökünden sökerek aldı. Arkadan gelen diğer şüğpheli ise, başka bir çiçeği daha söktü. Olay anı ve şüphelilerin uzaklaştığ anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Sabah iş yerine geldiklerinde her gün su verdikleri çiçek ve süs bitkilerii yerinde göremeyen iş yeri ortaklarından Muhammed Hamid, " Bu gece geldiler. Çalmışlar iki tane aldılar maalesef 450 lira civarında bir tanesinin fiyatı.Baya zorlamışlar almak için." dedi. Güvenlik kamerası görüntülerinde iki şüphelinin süs bitkisi ve çiçekleri uzun uğraşlar sonucu yerinden sökğp çaldığı anlar görülüyor.

Kaynak: DHA

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