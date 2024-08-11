Avcılar\'da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

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Avcılar'da, otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tahtakale Mahallesi O3 Güney Yan Yol'daki otluk ve ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın rüzgarın da etkisiyle boş olan bir hayvan çadırına sirayet etti.

İtfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Bu arada, Marmaray'ın sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "Halkalı- Bahçeşehir arasında işleyen Marmaray trenlerimiz, hatta yakın bir noktada çıkan yangın nedeniyle tedbir amaçlı karşılıklı olarak hizmet veremeyecektir. Yolcularımıza önemle duyurulur." ifadelerine yer verilmişti.