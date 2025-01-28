Avcılar'da Dönerciye Silahlı Saldırı: 3 Yaralı

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AVCILAR'da bulunan bir dönerci dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Tahtakale Mahallesi Ispartakule Bulvarı'ndaki bir dönerci dükkanının önünde meydana geldi. İddiaya göre, hafif ticari araçla gelen kimliği belirsiz kişiler, dönerciye silahla ateş açtı. Saldırı sırasında dönercide müşteri olarak bulunan 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. İncelemeler sırasında çok sayıda boş kovan tespit edildi. Ekipler olay sonrası kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Olay ilgili soruşturma sürüyor.