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Avcılar'da Duba Tartışması

Avcılar\'da Duba Tartışması

Esnafın koyduğu dubalar, İETT otobüsü tarafından ezilince trafik yoğunluğu oluştu.

30.09.2024 10:02
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AVCILAR'da cadde kenarlarında bulunan ve delinatör adı verilen dubalar, kentsel dönüşüm nedeniyle yıktırılan binanın enkazı altında kaldı. Ezilen dubaların yerine yenileri yapılmayınca, esnaf iki kez para toplayarak yol kenarına yeni duba yaptırdı. Caddede hatalı park eden araçların önlenememesi üzerine trafik kilitlenirken, esnafın yerleştirdiği dubaların İETT otobüsleri tarafından ezilmesi tartışmaya neden oldu.

Avcılar Köprüsü üzerinden ilçeye gelen araçların yoğun kullandığı Cami Sokak başındaki bina, birkaç ay önce kentsel dönüşüm kapsamında yıktırıldı. Yıkım sırasında iş makineleri tarafından ezilen ve enkaz altında kalan dubaların yerine yenisi yapılmadı. Bunun üzerine esnaf iş yerlerinin önüne araçların park edilmesini önlemek amacıyla biri geçen hafta olmak üzere iki kez duba satın aldı ve bunları yol kenarlarına taktırdı. Ancak yasağa rağmen Namık Kemal Caddesi'ne park edilen araçlar, körüklü İETT otobüsünün dönüşüne engel olunca, ilçe girişinde trafik yoğunluğu yaşandı.

İETT OTOBÜSÜ DÖNEMEDİ, DUBA TARTIŞMASI ÇIKTI

Trafikte bekleyen sürücülerin ihbarı üzerine trafik ekipleri olay yerine geldi. Trafik polisleri hatalı park eden araçlara para cezası uygularken, otobüsün dubaların üzerinden geçerek yoluna devam etmesini istedi. Bu sırada caddede iş yeri bulunan bir kadın, tepki göstererek dubaların ezilmemesini, bunun yerine park halindeki araçların kaldırılmasını istedi. Dubaların caddeye konulmasını sağlayan bir esnaf, "Dubaların ezilmesine asla izin vermiyorum. Belediye başkanı gelsin buranın durumunu görsün. O dubaları ben kendi elimle taktım, o dubaları ezemezsiniz. Bir aydır belediyeye o dubaları taktıramadım" diyerek tepki gösterdi.

Otomobilinden inen bir kadın ise, araçta hasta bulunduğunu belirterek yolun açılmasını istedi. Yapılan manevralar da otobüsün geçişini sağlayamadı. Bunun üzerine İETT otobüsü şoförü dubaları ezerek yoluna devam edince trafik yoğunluğu da normale döndü.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Ekonomi, Avcılar, trafik, Güncel, Hukuk, Yaşam, İETT, Son Dakika

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