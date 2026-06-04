Avcılar'da Elektrik Panolarında Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avcılar'da Elektrik Panolarında Yangın

Avcılar\'da Elektrik Panolarında Yangın
04.06.2026 13:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da iki farklı binanın önündeki elektrik panolarında çıkan yangınlar paniğe neden oldu.

AVCILAR'da iki binanın önünde bulunan elektrik panolarında yangın çıktı. Patlamalar mahallede tedirginliğe neden olurken, yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İlk yangın Firuzköy Mahallesi Hasan Önal Caddesi'ndeki bir binanın önünde bulunan elektrik panosunda çıktı. Peş peşe yaşanan patlamalardan sonra elektrik kabloları ve panosunda yangın başladı. Korkuya neden olan patlamanın ardından ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Avcılar İtfaiyesi' ne bağlı ekipler yangını söndürdü.

MAHALLELİ YANGIN TÜPÜYLE MÜDAHALE ETTİ

İkinci yangın ise, Denizköşkler Mahallesi'nde de bir binanın önündeki elektik panosunda çıktı. Panodan duman çıktığını görenler itfaiyeye haber verdi. Art arda meydana gelen patlamaların ardından başlayan yangın korkuya neden oldu. Mahalleli alevlere yangın tüpleriyle müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ettiği yangını söndürdü. Her iki yangının ardından elektrik şirketinin kablo bağlantılarını yenilediği öğrenildi. Apartman sakini Azad İlhan, " Evden çıktım ışıklar bir an da yanıp sönmeye başlamıştı. Aşağı indim kutu yanmaya başladı. Benim motosikletim de öndeydi bu halde şuan." diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Acil Durum, 3. Sayfa, Güvenlik, Avcılar, Güncel, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar'da Elektrik Panolarında Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar Kuşların doğal alanına kamyonetle çok sayıda köpek bıraktılar
Dilan-Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı Can Polat hayatını kaybetti Dilan-Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı! Can Polat hayatını kaybetti
Bölüm başkanı “Diplomanızı vermiyorum“ dedi, salon karıştı Bölüm başkanı "Diplomanızı vermiyorum" dedi, salon karıştı
Trabzonspor’da Zubkov ile yollar ayrıldı Trabzonspor'da Zubkov ile yollar ayrıldı
TFF’den ’’Süper Lig tescil edilmesin’’ talebi için karar TFF'den ''Süper Lig tescil edilmesin'' talebi için karar
Patrick Kluivert’tan Türkiye için dikkat çekici yorum Patrick Kluivert'tan Türkiye için dikkat çekici yorum

13:28
Milyonlarca Türk futbolsever, A Milli Takım’ın Dünya Kupası maçlarını ücretsiz izleyemeyecek
Milyonlarca Türk futbolsever, A Milli Takım'ın Dünya Kupası maçlarını ücretsiz izleyemeyecek
13:25
CHP kurultay ve kongre davasına ret
CHP kurultay ve kongre davasına ret
13:02
Sadettin Saran’a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası
Sadettin Saran'a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası
12:54
Emrindeki astsubayı döven general için MSB soruşturma başlattı
Emrindeki astsubayı döven general için MSB soruşturma başlattı
12:23
Özgür Özel’in yol haritasında İYİ Parti formülü de var
Özgür Özel'in yol haritasında İYİ Parti formülü de var
11:38
TOKİ’den yeni kampanya 64 ilde 20 bine yakın konut satışa çıkacak
TOKİ'den yeni kampanya! 64 ilde 20 bine yakın konut satışa çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 13:36:38. #7.13#
SON DAKİKA: Avcılar'da Elektrik Panolarında Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.