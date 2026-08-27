Avcılar'da Galeride Yangın: 3 Araç Yandı
Avcılar'daki otomobil galerisi yangınında 3 araç kullanılamaz hale geldi, kundaklama ihtimali var.
Avcılar'da bir otomobil galerisinde çıkan yangında 3 araç yanarak kullanılamaz hale geldi.
Tahtakale Mahallesi Servis Sokak'taki otomobil galerisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler park halindeki 3 otomobili sararken, 1 otomobil ise son anda iş yeri çalışanları tarafından alevlerden kurtarıldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ardından araçlarda soğutma çalışması yapıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin kundaklama şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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