Avcılar'da Heimlich Manevrası ile Kurtarma - Son Dakika
22.04.2026 10:29
Avcılar'da bir restoranda nefes borusuna yiyecek kaçan müşteri, Heimlich manevrası ile kurtarıldı.

AVCILAR'da restoranda nefes borusuna yiyecek kaçan müşteri, iş yeri sahibinin yaptığı Heimlich manevrası sayesinde kurtuldu. O anlar restoranın güvenlik kamerasına yansıdı.

Firuzköy Mahallesi'ndeki bir restoranda yemek yiyen kişi, ayağa kalktıktan sonra nefes borusuna yiyecek kaçtı. Bir süre nefes alamayan müşteri, elini kaldırarak çalışanlardan yardım istedi. Restoranda çalışan garson, müşterinin sırtına vurarak yardım etmeye çalışırken, yanlarına gelen iş yeri sahibi vakit kaybetmeden Heimlich manevrası uyguladı. Müdahalenin ardından nefes borusundaki yiyecek çıkan müşteri, verilen suyu içerek rahatladı. Öte yandan, o anlar restoranın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; ayağa kalkan müşterinin bir anda nefes alamayarak panik yaşadığı, kapıya yöneldiği ve ardından garsondan yardım istediği görülüyor. Garsonun müşterinin sırtına vurduğu, bu sırada yanlarına gelen iş yeri sahibinin Heimlich manevrası uygulayarak müşteriyi kurtardığı anlar da yer alıyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Avcılar, Olaylar, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
