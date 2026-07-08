Avcılar'da Hırsızlık: 8 Bin Liralık Elektronik Parça Çalındı - Son Dakika
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Avcılar'da Hırsızlık: 8 Bin Liralık Elektronik Parça Çalındı

Avcılar\'da Hırsızlık: 8 Bin Liralık Elektronik Parça Çalındı
08.07.2026 10:20
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Avcılar'da park halindeki kamyonlardan 8 bin liralık elektronik parça çalan şüpheli güvenlik kamerasında.

AVCILAR'da park halindeki 2 kamyondan yaklaşık 8 bin lira değerindeki elektronik parçalar ile kabloları çalan şüpheli, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, 5 Temmuz saat 15.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, boş arazide park halinde bulunan 2 kamyonun yanına geldi. Şüpheli, araçların elektrik tesisatı ile fren sistemine bağlı elektronik parçaları sökerek yaklaşık 8 bin lira değerindeki malzemeleri yanında getirdiği torbaya koydu. Ardından olay yerinden uzaklaştı. Kamyon sahipleri, bir gün sonra araçları çalıştıramayınca hırsızlığı fark etti. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen kamyon sahibi, şüphelinin görüntülerini tespit ederek polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Hırsızlık, Güvenlik, 3. Sayfa, Avcılar, Güncel, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar'da Hırsızlık: 8 Bin Liralık Elektronik Parça Çalındı - Son Dakika

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