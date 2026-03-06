AVCILAR'da Hırsızlık Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AVCILAR'da Hırsızlık Oldu

AVCILAR\'da Hırsızlık Oldu
06.03.2026 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir kadın, AVCLAR'daki mağazadan 2.500 TL'lik koltuk örtüsü çaldı; son ayda 5. hırsızlık vakası.

AVCILAR'da mağaza önünde sergilenen ürünleri inceleyen kadın bir süre oyalandı. Kadın çevresini kontrol ettikten sonra gözüne kestirdiği bir koltuk örtüsü takımını alarak sokaktan uzaklaştı. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Son 1 ayda aynı koltuk örtüsünden 5 takım çalındığını belirten iş yeri sahibi Vedat Ateş, "Benim ondan tek ricam var 4-5 takım koltuk örtüsünü çaldı.Kameraları da onun için taktırdım. Ben kim olduğunu da biliyorum. Çıksın gelsin benim paramı ödesin. Beni polise gitmeye teşvik etmesin " dedi.

Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki Beyoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Mağaza önünde sergilenen ürünleri inceleyen bir kadın, mağazaya kalabalık bir grubun girdiğini görünce bir süre iş yeri önünde oyalandı. Kadın daha sonra yaklaşık 2 bin 500 lira değerindeki koltuk örtüsü takımını alarak sokaktan uzaklaştı. Olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadının önce çevreyi kontrol ettiği ardından da koltuk örtüsü takımını aldığı anlar görülüyor. Kadın birkaç adım attıktan sonra elindeki kutuyu düşürüyor.Kutuyu yerden aldıktan sonra da mağaza önünden uzaklaşıyor.

'ÜRÜN KOYMAYA KORKUYORUZ'

Mağaza sahibi Vedat Ateş, aynı kişinin son 1 ayda aynı koltuk örtüsü takımından 5 kutu çaldığını, bunu tespit etmek için güvenlik kamera sistemini yenilediğini söyledi. Ateş, "Yaklaşık 1,5 - 2 aydan beri bu işin içindeyiz. Her hafta ya da 10 günde bir aynı kişi bizim buradan ürünümüzü çalmakta. Daha önce kameraların hepsini sökmüştük; kadınlara ters bir davranış oluyor düşüncemiz vardı. Son 2 aydır hırsızlıkların önüne geçemedim. Hep aynı kişi ve ben bu insanı tanıyorum. Daha önce benden sofra aldı kim olduğunu da biliyorum. Yoldan geçse de tanırım. Ben isterim ki kendisi gelsin kendi isteğiyle benim ürünlerimi getirsin ya da parasını getirsin iadesini yapsın. Şuraya ürün koymaya korkuyoruz" dedi.

'GELSİN PARAMI ÖDESİN'

Ateş " Geliyor hiç içeri girmiyor. Gelirken içeri bakıyor içeride birisi varsa teğet geçiyor. İçeride kalabalık varsa kendince burada oyalanıyor. Sonrasında koltuk örtüsünü alıyor buraya indiriyor. Kimse kalmayınca da alıp kaçıyor. Hafif bir ürün de değil. Böyle alıyor buraya koyuyor. Etrafı kolaçan ediyor sonra bir daha geliyor. Ürünü bu tarafa getiriyor bu tarafı da kolaçan ediyor sonra da alıp gidiyor. Benim ondan tek ricam var 4-5 takım koltuk örtüsünü çaldı.Kameraları da onun için taktırdım. Ben kim olduğunu da biliyorum. Çıksın gelsin benim paramı ödesin. Beni polise gitmeye teşvik etmesin " dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hırsızlık, Güvenlik, Avcılar, Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel AVCILAR'da Hırsızlık Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani’yi zora sokacak sözler İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler
İsrail’in füze yağdırdığı Lübnan’da ölü sayısı 77’ye yükseldi İsrail'in füze yağdırdığı Lübnan'da ölü sayısı 77'ye yükseldi
NATO savaşa girecek mi Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu NATO savaşa girecek mi? Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
’’Futbolda her şeyi bilen çocuk’’ yıllar sonra ortaya çıktı ''Futbolda her şeyi bilen çocuk'' yıllar sonra ortaya çıktı
Macron’dan 6 gün sonra savaşın gidişatını değiştirecek karar Macron'dan 6 gün sonra savaşın gidişatını değiştirecek karar
Okul önünde dehşet Başından vurup kaçtı Okul önünde dehşet! Başından vurup kaçtı
İmamoğlu’na siyasi yasak istenen davada karar çıktı İmamoğlu'na siyasi yasak istenen davada karar çıktı

10:42
Marco Asensio da olan bitene kayıtsız kalamadı
Marco Asensio da olan bitene kayıtsız kalamadı
10:34
Eller tetikte Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti
Eller tetikte! Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti
10:24
Körfez ülkelerinden ABD’de deprem etkisi yaratacak adım
Körfez ülkelerinden ABD'de deprem etkisi yaratacak adım
10:23
Tepki yağıyor Trump İran’ı nasıl katlettiğini anlattı, Messi alkışladı
Tepki yağıyor! Trump İran'ı nasıl katlettiğini anlattı, Messi alkışladı
10:14
Dünyaca ünlü ABD gazetesinden skandal çıkışı: İran’dan sonra Türkiye...
Dünyaca ünlü ABD gazetesinden skandal çıkışı: İran'dan sonra Türkiye...
08:45
Tel Aviv hayalet şehre dönüştü
Tel Aviv hayalet şehre dönüştü
07:55
İran bu füzeyi ilk kez kullandı 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 11:07:44. #.0.5#
SON DAKİKA: AVCILAR'da Hırsızlık Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.