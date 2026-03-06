AVCILAR\'da Hırsızlık Oldu

AVCILAR'da mağaza önünde sergilenen ürünleri inceleyen kadın bir süre oyalandı. Kadın çevresini kontrol ettikten sonra gözüne kestirdiği bir koltuk örtüsü takımını alarak sokaktan uzaklaştı. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Son 1 ayda aynı koltuk örtüsünden 5 takım çalındığını belirten iş yeri sahibi Vedat Ateş, "Benim ondan tek ricam var 4-5 takım koltuk örtüsünü çaldı.Kameraları da onun için taktırdım. Ben kim olduğunu da biliyorum. Çıksın gelsin benim paramı ödesin. Beni polise gitmeye teşvik etmesin " dedi.

Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki Beyoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Mağaza önünde sergilenen ürünleri inceleyen bir kadın, mağazaya kalabalık bir grubun girdiğini görünce bir süre iş yeri önünde oyalandı. Kadın daha sonra yaklaşık 2 bin 500 lira değerindeki koltuk örtüsü takımını alarak sokaktan uzaklaştı. Olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadının önce çevreyi kontrol ettiği ardından da koltuk örtüsü takımını aldığı anlar görülüyor. Kadın birkaç adım attıktan sonra elindeki kutuyu düşürüyor.Kutuyu yerden aldıktan sonra da mağaza önünden uzaklaşıyor.

'ÜRÜN KOYMAYA KORKUYORUZ'

Mağaza sahibi Vedat Ateş, aynı kişinin son 1 ayda aynı koltuk örtüsü takımından 5 kutu çaldığını, bunu tespit etmek için güvenlik kamera sistemini yenilediğini söyledi. Ateş, "Yaklaşık 1,5 - 2 aydan beri bu işin içindeyiz. Her hafta ya da 10 günde bir aynı kişi bizim buradan ürünümüzü çalmakta. Daha önce kameraların hepsini sökmüştük; kadınlara ters bir davranış oluyor düşüncemiz vardı. Son 2 aydır hırsızlıkların önüne geçemedim. Hep aynı kişi ve ben bu insanı tanıyorum. Daha önce benden sofra aldı kim olduğunu da biliyorum. Yoldan geçse de tanırım. Ben isterim ki kendisi gelsin kendi isteğiyle benim ürünlerimi getirsin ya da parasını getirsin iadesini yapsın. Şuraya ürün koymaya korkuyoruz" dedi.

'GELSİN PARAMI ÖDESİN'

Ateş " Geliyor hiç içeri girmiyor. Gelirken içeri bakıyor içeride birisi varsa teğet geçiyor. İçeride kalabalık varsa kendince burada oyalanıyor. Sonrasında koltuk örtüsünü alıyor buraya indiriyor. Kimse kalmayınca da alıp kaçıyor. Hafif bir ürün de değil. Böyle alıyor buraya koyuyor. Etrafı kolaçan ediyor sonra bir daha geliyor. Ürünü bu tarafa getiriyor bu tarafı da kolaçan ediyor sonra da alıp gidiyor. Benim ondan tek ricam var 4-5 takım koltuk örtüsünü çaldı.Kameraları da onun için taktırdım. Ben kim olduğunu da biliyorum. Çıksın gelsin benim paramı ödesin. Beni polise gitmeye teşvik etmesin " dedi.