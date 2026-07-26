Avcılar\'da Hırsızlık ve Uyuşturucu Operasyonu

Avcılar'da açıktan hırsızlık olayına ilişkin 3 zanlının yakalandığı adreste uyuşturucu madde ele geçirildi.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyaya paylaşılan açıktan hırsızlık olayına ilişkin görüntüler üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı.

Zanlıların, Ambarlı Mahallesi'ndeki adreste saklandıklarını ve burada uyuşturucu madde imal edip sattıklarını belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda E.A, A.U. ve T.S'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde ve adreste yapılan aramada "peçete" olarak tabir edilen uyuşturucu madde ile imalatta kullanıldığı değerlendirilen 3 bidon kimyasal sıvı ele geçirildi.

Haklarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "açıktan hırsızlık" suçundan işlem yapılan zanlılar, adliyeye sevk edildi.