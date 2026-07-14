Avcılar'da İki Araç Sahibi 100 Bin Lira Ceza Aldı - Son Dakika
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Avcılar'da İki Araç Sahibi 100 Bin Lira Ceza Aldı

Avcılar\'da İki Araç Sahibi 100 Bin Lira Ceza Aldı
14.07.2026 14:45
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İki araç sahibi, moloz ve atıkları boş araziye bıraktıkları için toplam 100 bin lira ceza yazıldı.

AVCILAR'da moloz ve atık malzemeleri boş araziye bırakan iki araç sahibine, çevreyi kirlettikleri gerekçesiyle toplam 100 bin lira ceza yazıldı.

Yeşilkent Mahallesi'nde kamyonet ve hafif ticari araçla gelen kişilerin, getirdikleri moloz ve atıkları boş araziye döktüğü anlar, belediye ekiplerince daha önce bölgeye yerleştirilen güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntüleri inceleyen zabıta ekipleri, araç plakalarını tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından araç sahiplerine ulaşan ekipler, Kabahatler Kanunu kapsamında çevreyi kirlettikleri gerekçesiyle toplam 100 bin lira idari para yazdı. Belediye yetkilileri, moloz ve atıkların belediyeye bildirmesi halinde düşük ücretlerle toplanıldığını belirterek, çevreyi kirletenlere yönelik denetim ve yaptırımların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Belediye, 3. Sayfa, Avcılar, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar'da İki Araç Sahibi 100 Bin Lira Ceza Aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avcılar'da İki Araç Sahibi 100 Bin Lira Ceza Aldı - Son Dakika
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