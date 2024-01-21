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Avcılar'da İstinat Duvarı Çöktü

Avcılar'da temel kazısı yapılan inşaat alanının yanındaki binanın istinat duvarı çöktü. Olayda yaralanan olmazken, güvenlik önlemi alındı. Müteahhit firma yetkilileri, yağmurun etkisiyle duvarın çöktüğünü belirtti.

Avcılar\'da İstinat Duvarı Çöktü
21.01.2024 - 11:37,
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AVCILAR'da, temel kazısı yapılan inşaat alanının yanındaki binanın istinat duvarı çöktü.

Olay, saat 21.00 sıralarında Ambarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Temel kazısı yapılan inşaat alanının bitişiğindeki binanın istinat duvarı çöktü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, ihbar üzerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ve polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından ayrıldı. Müteahhit firma yetkilileri, yağmurun da etkisi ile duvarın ağırlığa dayanamayarak çöktüğünü, gerekli çalışmanın yapılacağını söyledi.

Kaynak: DHA
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