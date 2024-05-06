Avcılar'da inşaat çalışmasında kullanılan kamyon üstü vincin üzerine devrilmesi sonucu park halindeki otomobilde hasar oluştu.
Merkez Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binanın yapım çalışmasında kullanılan kamyon üstü vinç, henüz belirlenemeyen nedenle park halindeki otomobilin üzerine devrildi.
Kazada yaralanan olmadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı.
İnşaat çalışmasına ara verildi.
Son Dakika › Güncel › Avcılar'da Kamyon Üstü Vinç Kazası - Son Dakika
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