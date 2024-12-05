Avcılar'da Kamyonet Kazası: Çocuklar Son Anda Kurtuldu - Son Dakika
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Avcılar'da Kamyonet Kazası: Çocuklar Son Anda Kurtuldu

Avcılar\'da Kamyonet Kazası: Çocuklar Son Anda Kurtuldu

Avcılar'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda ilerleyen bir kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki bir otomobile çarptı. Kazada, sokakta oynayan çocukların kaza anında kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

05.12.2024 18:19  Güncelleme: 18:24
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AVCILAR'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda yokuş aşağı ilerleyen kamyonet, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki otomobile çarptı. Otomobil bina boşluğuna düşerken, sokakta oynayan çocukların kamyonetin altında kalmaktan sona anda kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saat 17.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi Anıt Sokakta meydana geldi. Çamlıdere Sokak'tan yokuş aşağı inen 05 OY 728 plakalı kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki 34 ML 3267 plakalı otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle otomobil yan tarafta bulunan bina boşluğuna düşerken, kamyonet ise asılı kaldı. Kaza anında sokakta top oynayan çocuklardan biri, kamyonetin geldiğini son anda fark ederek kazadan kıl payı kurtuldu. Yaralanan kimsenin olmadığı öğrenilen kaza, bölgedeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

'BURADA İLK DEFA OLAN BİR KAZA DEĞİL'

Mahalle sakini Engin Sutay, "Dün akşam saat 17.00 sıralarında yol üzerinden gelen kamyonet virajı alamadı. Neredeyse 50-60 kilometre hız ile geliyordu. Şoför, 'Burada direğe vurup kurtarmaya çalışıyorum' dedi, ama kendini direğe oturtamadı ve kaldırıma çıktı. Kaldırımın kenarında, burada 2-3 gündür park halinde olan bir araç vardı. O araca çarptı ve devirdi. Burada olan kaza ilk defa olan bir kaza değil. Bu sürekli olan ve yaşanan bir kaza. Araba buraya devrildi. Diğer araba da burada asılı şekilde kaldı. Şoför de asılı kaldırdığı için araç kapısından çıkamadı, yolcu kapısından çıktı. O da canını öyle kurtardı. Çocuklar kaza anında burada oynuyordu. Bir tanesi çöp konteynerinin olduğu yerde top bekliyordu. Bir anda çocuk refleks olarak kafasını çevirmese, arabayı fark etmese, çocuk da araba ile beraber sürüklenerek uçacaktı" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Avcılar'da Kamyonet Kazası: Çocuklar Son Anda Kurtuldu - Son Dakika

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