Avcılar'da Kayan Tırın Dorsesi Yolu Kapattı, Ulaşımda Aksama Yaşandı

Avcılar'da kayan tırın dorsesinin yolu kapatması yüzünden D-100 kara yolundaki ulaşımda aksama yaşandı.
D-100 kara yolu Denizköşkler mevkiinde Topkapı yönünde ilerleyen bir tırın sürücüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan tır bariyerlere çarparak durabilirken, aracın dorsesi ise yolu kapattı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Topkapı yönünde trafik akışı dururken, ulaşımın sağlandığı yan yolda trafik yoğunluğu yaşandı.
Ekiplerin, tırı kaldırmasının ardından kara yolundaki trafik akışı normale döndü.
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