Avcılar\'da Kaza: 2 Yaralı

Avcılar'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.

Sürücülerinin ismi ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet, D-100 kara yolu Edirne istikametinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.