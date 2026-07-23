Avcılar\'da Klima Motoru Hırsızlığı

AVCILAR'da bir iş yerinin önünde bulunan klima motorunun şüpheli 3 kişi tarafından çalındığı anlar kameraya yansıdı. Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerden R.C. (33) ve G.B. (43) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer şüphelinin arandığı bildirildi.

Hırsızlık, 5 Temmuz Pazar günü Denizköşkler Mahallesi Derya Sokak'ta bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. Atık malzeme toplayan, yanlarında çekçek olarak bilinen el arabası ile gelen 3 kişi, kısa sürede oldukça büyük klima motorunu söktü. Bunu el arabasına yerleştiren şüpheliler sokaktan uzaklaştı. İş yeri sahiplerinin ihbarı üzerine güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin 19 suç kaydı bulunan R.C. ile 2 suç kaydı bulunan G.B. olduğunu tespit ederek yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili 2 suç kaydı bulunan G.C.'nin(43) ise arandığı bildirildi.