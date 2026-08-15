Avcılar\'da Leylek Kuyuya Düşerek Kurtarıldı

AVCILAR'da kullanılmayan taş bina içerisindeki kuyuya düşen leylek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Firuzköy Mahallesi'ndeki Bathonea Sokak'ta kullanılmayan taş bir binadan sesler geldiğini duyanlar, buradaki kuyuda leylek olduğu fark etti. İhbar üzerine leyleği kurtarmak için itfaiye ekipleri sevk edildi. Binanın bahçesine giren ekipler, merdivenle kuyuya inerek leyleğe müdahale etti. İtfaiye eri, leyleği yakalayıp kuyudan çıkardı. Su verilen leylek daha sonra sağlıklı olduğu anlaşılınca doğaya salındı.