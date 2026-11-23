Uyarıların ardından Avcılar'da lodos etkili olmaya başladı; kuvvetli rüzgarla birlikte sahilde dev dalgalar oluştu.

Meteoroloji, AKOM ve İstanbul Valiliği'nin uyarılarının ardından Avcılar açıklarında lodos etkili oldu. Sabah erken saatlerden itibaren denizde dalga boyu giderek yükseldi ve yer yer 5 metreye ulaştı. Kuvvetli rüzgar ve dalgalar sahil hattı ile balıkçı barınağını aşarken, dalgaların kayalıkları dövdüğü görüldü. Sahilde yürümek isteyenler lodos nedeniyle zor anlar yaşarken, bazıları ise dalgaların fotoğrafını çekti.