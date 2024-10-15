Avcılar'da Motosiklet Kılıfı Çalınırken Kedi Uyudu - Son Dakika
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Avcılar'da Motosiklet Kılıfı Çalınırken Kedi Uyudu

Avcılar\'da Motosiklet Kılıfı Çalınırken Kedi Uyudu

Avcılar'da park halindeki motosikletin kılıfı, uyuyan kediyi fark etmeyen şüphelilerce çalındı.

15.10.2024 11:28
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AVCILAR'da park halindeki motosikletin kılıfı, motosikletli şüpheliler tarafından çalındı.Bu sırada kılıf altında uyuyan kediyi fark etmeyen şüpheliler olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde Pazartesi sabahı saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Plakasız motosikletle dolaşan 2 şüpheli, park halindeki üzerinde kılıf olan motosikleti görüp durdu. Şüphelilerden biri motosikletin yanına gelerek kılıfı çıkarmaya başladı. Altında uyuyan kediyi fark etmeyen şüpheli kısa sürede kılıfı çalarak olay yerinden uzaklaştı.

'KILIFA ÜZÜLMEDİK; KEDİ YUVASINDAN OLDU'

Motosiklet sahibi Orçun Oğuz, sabah motosiklet kılıfının olmadığını gördü. Güvenlik kamerası kayıtlarına izleyerek hırsızlığı fark eden Oğuz, "Mağazamızın önüne motorumu koymuştum. Motosiklet kirlenmesin diye kılıf almıştık. Avcılarda bu tür olaylar artmıştı. Saat 05.00 civarlarında arkadaşlar motorla geliyorlar. Ön taraftan kılıfı saniyler içinde çıkarıyorlar. Kılıfa üzülmedik 500- 600 liralık kılıf, kedi yuvasından oldu. Motosikletin plakası yoktu. Denetimlerin daha da artırılması gerekiyor" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Avcılar'da Motosiklet Kılıfı Çalınırken Kedi Uyudu - Son Dakika

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