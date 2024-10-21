Avcılar'da Otomobil Korkulukta Asılı Kaldı

Avcılar'da park halindeki iki araca çarpıktan sonra demir korkuluklarda asılı kalan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Y.D. idaresindeki 34 MBR 060 plakalı otomobil, akşam Ambarlı Mahallesi'nde park halindeki iki otomobilin ardından çarptığı binanın demir korkuluklarında asılı kaldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan kadın sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İtfaiye ekipleri ise asılı haldeki otomobili bulunduğu yerden çıkardı.
Otomobilin çekilmesinin ardından caddedeki trafik akışı normale döndü.
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