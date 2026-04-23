Avcılar\'da Otomobil Yangını

AVCILAR'da seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Sürücü, otomobili durdurarak içerideki annesiyle birlikte dışarı çıkarken, yangın çevredeki bir inşaat firmasına ait su tankerinden yapılan müdahale ile söndürüldü.

Denizköşkler Mahallesi'nde dün saat 13.45 sıralarında meydana gelen olayda, caddede ilerleyen otomobilden dumanlar yükseldi. Durumu fark eden sürücü, aracını Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde durdurdu. Araç içinde bir süre bekleyen sürücü ile annesi, motor kısmından alevlerin yükselmesi üzerine panikle araçtan indi. Otomobildeki yangın kısa sürede büyüdü. Çantasını alarak aracından inen sürücü, yangını cep telefonuyla kaydederken, caddede iş yeri bulunan Doğan Solmaz ve çevredekiler yangın tüpleriyle müdahale etti.

ALEVLERE SU TANKERİYLE MÜDAHALE

Çevredekilerin müdahalesine rağmen söndürülemeyen yangın, bir inşaat firmasına ait su tankeri şoförünün müdahalesiyle söndürüldü. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, otomobilde soğutma çalışması yaptı. İş yeri sahibi Doğan Solmaz, "Rampadan çıkarken hararet yapmış, hanımefendi araç içerisindeyken bunu fark etmiyor. Araç dükkanın önünde durunca müşteri sandım. Ancak annesini panik halinde indirince aracın alev aldığını anladık. Daha sonra mahalledeki inşaatçı arkadaşlardan yardım istedik" dedi.