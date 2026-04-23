Avcılar'da Otomobil Yangını - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

23.04.2026 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da seyir halindeki otomobilin motorunda çıkan yangın, çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.

AVCILAR'da seyir halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Sürücü, otomobili durdurarak içerideki annesiyle birlikte dışarı çıkarken, yangın çevredeki bir inşaat firmasına ait su tankerinden yapılan müdahale ile söndürüldü.

Denizköşkler Mahallesi'nde dün saat 13.45 sıralarında meydana gelen olayda, caddede ilerleyen otomobilden dumanlar yükseldi. Durumu fark eden sürücü, aracını Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde durdurdu. Araç içinde bir süre bekleyen sürücü ile annesi, motor kısmından alevlerin yükselmesi üzerine panikle araçtan indi. Otomobildeki yangın kısa sürede büyüdü. Çantasını alarak aracından inen sürücü, yangını cep telefonuyla kaydederken, caddede iş yeri bulunan Doğan Solmaz ve çevredekiler yangın tüpleriyle müdahale etti.

ALEVLERE SU TANKERİYLE MÜDAHALE

Çevredekilerin müdahalesine rağmen söndürülemeyen yangın, bir inşaat firmasına ait su tankeri şoförünün müdahalesiyle söndürüldü. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, otomobilde soğutma çalışması yaptı. İş yeri sahibi Doğan Solmaz, "Rampadan çıkarken hararet yapmış, hanımefendi araç içerisindeyken bunu fark etmiyor. Araç dükkanın önünde durunca müşteri sandım. Ancak annesini panik halinde indirince aracın alev aldığını anladık. Daha sonra mahalledeki inşaatçı arkadaşlardan yardım istedik" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Avcılar, Güncel, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 09:59:51. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.