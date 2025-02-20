Avcılar\'da Park Halindeki Otomobilden 50 Bin Lira Değerinde Alet Çalındı

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AVCILAR'da park halindeki bir otomobilin camını kıran 2 kişi, yaklaşık 50 bin lira değerindeki alet takımlarını çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Hırsızlık, Yeşilkent Mahallesi'ndeki G-76 Sokak'ta gece geç saatlerde oldu.Kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi park halindeki bir otomobilde iş takımları olduğunu fark etti. Şüpheliler camı kırarak otomobildeki iş alet takımlarını aldı. Piyasa değerinin yaklaşık 50 bin lira olduğu öğrenilen alet takımlarını çalan hırsızlar olay yerinden hızla kaçtı. Hırsızlığı sabah fark eden araç sahibi güvenlik kamera kayıtlarıyla polise başvuruda bulundu. Polis ekipleri kimliklerini tespit ettiği 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.