Avcılar\'da Pikap Kazası: Sürücü Kaçtı

Güncel

Avcılar'da bir sürücü, pikabıyla D-100 kara yolunda seyreden araçlara çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Pikabı kullanan sürücü, yan yoldaki araçların ters yönünden giderek birçok araca çarptı.

Orada bulunan bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken şüpheli, aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay anı, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.