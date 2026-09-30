Avcılar'da rögar kapağı açılınca düşen kadın yaralandı, itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Avcılar'da rögar kapağı açılınca düşen kadın yaralandı, itfaiye tarafından kurtarıldı

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Avcılar Gümüşpala Mahallesi Zabit Sokak'ta yürüyen kadın, açılan rögar kapağına basınca rögara düştü ve yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kadını rögardan çıkardı; kadın ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Avcılar'da sokakta yürürken üzerine bastığı kapağın açılması sonucu rögara düşen kadın yaralandı.

Gümüşpala Mahallesi Zabit Sokak'ta yürüyen yaşlı kadın bastığı rögar kapağının açılması nedeniyle rögara düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yaşlı kadını düştüğü rögardan çıkardı. Yapılan ilk müdahalenin ardından kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Rögar çevresi şeritle kapatıldı.

Kaynak: AA
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