Avcılar'da Sahte Zabıta Memuru Yakalandı - Son Dakika
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Avcılar'da Sahte Zabıta Memuru Yakalandı

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Avcılar'da kendisini zabıta memuru olarak tanıtarak esnaftan para isteyen ve mühürleme tehdidinde bulunan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Ancak şüpheli, mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Avcılar Belediyesi yetkilileri, böyle kişilere itibar edilmemesini ve kuruma veya polise bildirilmesini istedi.

06.06.2024 10:04
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AVCILAR'da iddiaya göre kendisini zabıta memuru olarak tanıtarak esnaftan çeşitli sebeplerle para isteyen ve yüksek cezalar keserek mühürleme yoluna gideceğini öne süren şüpheli yakalandı. İddiaları reddeden sahte görevli sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Avcılar Belediyesi zabıta ekipleri, denetledikleri bir iş yerinde kendisini görevli olarak tanıtan bir kişinin gelip esnaftan çeşitli bahanelerle para istediğini, aksi halde iş yerlerini kapattırma tehdidinde bulunduğunu belirledi. Yapılan şikayet üzerine harekete geçen Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekibi, güvenlik kamera kayıtlarından şüpheliyi ve kullandığı aracı tespit etti. Ekipler, otomobilin araç kiralama şirketinden O.M. tarafından kiralandığını belirledi. İncelemeler sonucunda şüpheli O.M. Bayrampaşa'da yakalandı. Şüphelinin daha önce Bahçelievler'de de benzer bir suça karıştığı anlaşıldı. O.M. ise iddia edildiği gibi esnaftan para almadığını, yangın tüpleri getirip satmadığını öne sürdü. Hakkında 'Dolandırıcılık' ve 'Kamu Görevinin Usulsüz Üstlenilmesi' suçlarından işlem yapılan şüpheli, sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Avcılar Belediyesi yetkilileri, kendisini görevli olarak tanıtarak esnaftan para isteyen veya ürün satmaya kalkan kişilere itibar edilmemesini, bu gibi kişilerin kuruma veya polise bildirilmesini istedi.

Avcılar\'da Sahte Zabıta Memuru Yakalandı
Kaynak: DHA

Avcılar, Zabıta, Yerel yönetim, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar'da Sahte Zabıta Memuru Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avcılar'da Sahte Zabıta Memuru Yakalandı - Son Dakika
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