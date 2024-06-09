Avcılar'da Silah Ticareti Yapan 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Avcılar'da Silah Ticareti Yapan 2 Şüpheli Yakalandı

Avcılar\'da Silah Ticareti Yapan 2 Şüpheli Yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Avcılar'da silah ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Şüpheli H.G'yi takibe alan ekipler, silahların Küçükçekmece'deki bir adreste saklandığını ve üretim yapıldığını tespit etti. Düzenlenen operasyonda H.G. ve B.K. gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

09.06.2024 11:31
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Avcılar'da silah ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli, Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonda yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Avcılar'da silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli H.G'yi takibe alan ekipler, silahların Küçükçekmece İnönü Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığını ve bu adreste üretim yapıldığını belirledi.

Düzenlenen operasyonda H.G. ve B.K. gözaltına alınırken, evin balkon kısmının imalathane olarak kullanıldığını tespit edildi.

Aramalarda satışa hazır 5 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, yapıma hazır 8 kurusıkı tabanca, sürgü kapağı olmayan namlusu açılmamış 15 gövde, 15 sürgü kapağı, 17 yiv set yapılı açık namlu, 11 namlu fişek yatağı, 13 icra pimi, namlu açıcı masa matkabı, mengene, icra yayı, şarjör, şarjör kapağı, matkap, yiv set yapıcı uçlar, spiral el aleti ve milimetrik kumpas, çok sayıda 9 milimetrelik fişek ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İnönü mahallesi, Küçükçekmece, Avcılar, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar'da Silah Ticareti Yapan 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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